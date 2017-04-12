Android-смартфон Trinity может работать Windows-компьютером

Разработчик Шейн Льюис (Shane Lewis), основатель компании SL Interphase, специазирующейся на дизайне электроники, запустил на краудфандинговой платформе Indiegogo кампанию по сбору средств на гаджет под названием Trinity.


Trinity позиционируется как гибридный смартфон-ПК. Он несет на борту две системы с возможностью запуска как Windows 10, так и Android. Одна базируется на Intel x86, вторая — на ARM-процессоре. По задумке разработчика, Trinity можно использовать как персональный компьютер дома и как смартфон в мобильных условиях.


Предусмотрено три версии Trinity — One, Turbo и Ultimate с аппаратной начинкой разной степени мощности. Базовые параметры всех версий включают 5-дюймовый дисплей с разрешением WVGA (800x480 пикселей), 13-мегапиксельную основную и 5-мегапиксельную фронтальную камеры, пару стереодинамиков, поддержку Wi-Fi (802.11b/g/n), Bluetooth 4.1, 4G/LTE, GPS и ГЛОНАСС, порты USB 2.0, USB 3.0, HDMI.


Если целевые средства в размере 767 тысяч долларов будут собраны, то поставки планируется начать в декабре 2017 года. Стартовая цена для ранних спонсоров составляет $699 за Trinity One, $869 за Trinity Turbo и $959 за Trinity Ultimate.


Источник
Indiegogo
Теги
смартфон ANDROID WINDOWS пк Indiegogo Trinity

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