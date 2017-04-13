Elephone показала безрамочный S8 на видео

Китайская компания Elephone опубликовала на YouTube видео с прототипом безрамочного смартфона под названием Elephone S8. На днях она также опубликовала фотографии прототипа.

Смартфон довольно сильно похож на Sharp Aquos Crystal, первый смартфон с минимальными рамками с трех сторон дисплея, дебютировавший еще в 2014 году.

Точные технические характеристики пока не объявлены. По неофициальным данным, смартфон получит 6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и 128 ГБ встроенной флеш-памяти.