Elephone показала безрамочный S8 на видео

Китайская компания Elephone опубликовала на YouTube видео с прототипом безрамочного смартфона под названием Elephone S8. На днях она также опубликовала фотографии прототипа.

Смартфон довольно сильно похож на Sharp Aquos Crystal, первый смартфон с минимальными рамками с трех сторон дисплея, дебютировавший еще в 2014 году.

Точные технические характеристики пока не объявлены. По неофициальным данным, смартфон получит 6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и 128 ГБ встроенной флеш-памяти.

Источник
Elephone
Теги
смартфон ANDROID Elephone Elephone S8

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