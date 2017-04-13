Fly Cirrus 12 с камерой на 13 Мп оценен дешевле 7 тысяч рублей

Торговая марка Fly сообщила о поступлении в продажу в России смартфона Fly Cirrus 12 (модельный номер FS516). Смартфон может похвастаться HD-дисплеем, 13-мегапиксельной камерой, поддержкой работы в LTE-сетях и двух SIM карт. Рекомендованная розничная цена составляет 6 690 рублей.


Fly Cirrus 12 оснащается 5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD (1280 x 720 пикселей), 5-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор Spreadtrum SC9832 с частотой 1,3 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 32 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 2600 мАч.

Предусмотрены работа с двумя SIM-картами, поддержка LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n) и Bluetooth 4.0, GPS. Работа производится под управлением ОС Android 6.0 Marshmallow. Размеры составляют 142,5 x 71,3 x 9,8 мм, а вес — 162 граммов.

Источник
Fly
Теги
смартфон ANDROID Россия Fly

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