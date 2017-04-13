Huawei P10 разобрали

Специалисты из MyFixGuide разобрали не так давно появившейся в продаже смартфон Huawei P10 и показали нам все его составные части. Небольшой гаджет оснащен довольно мощной батареей на 3200 мАч, которая занимает большую часть внутреннего пространства.

Huawei P10 является наследником популярного Huawei P9 с двойной 12-мегапиксельной камерой Leica. Новое поколение получило не только основную двойную камеру, сертифицированную Leica, фронтальная камера теперь также может похвастаться оптикой Leica. Основная камера состоит из модулей на 12 и 20 мегапикселей, реализующие двухкратный гибридный зум.

Huawei P10 оснащается 5,1-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с оболочкой EMUI 5.1.




Источник
MyFixGuide
Теги
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