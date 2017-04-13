Энтузиаст самостоятельно собрал рабочий iPhone 6s из запчастей
Бывший разработчик программного обеспечения Скотти Аллен (Scotty Allen) решил выяснить на собственном опыте, возможно ли самостоятельно собрать iPhone полностью из запчастей.
Для этого он поехал в Шеньчжень, город в Китае, чтобы закупиться необходимыми компонентами. Как оказалось, задача вполне выполнима, что и продемонстрировал Аллен на видео, а также описал подробности в блоге.
Он собрал "почти как новый" iPhone 6s с 16 ГБ памяти из компонентов смартфонов, купленных на гуандунских рынках. Он не стал браться за iPhone 7, поскольку его части еще сложно было найти в продаже, когда он начал проект. Приобрести большинство компонентов проблемы не составило, трудности возникли только с материнской платой.
Завершенный продукт оказался полностью функциональным и рабочим, включая домашнюю кнопку с Touch ID, которая приобреталась вместе материнской платой.
Интересно, что сэкономить на таком смартфоне у Аллена не получилось, поскольку он потратил значительно больше тысячи долларов. В эту сумму вошли дополнительные компоненты вместо сломанных и инструменты для сборки, которые оказались ненужны. По его собственной оценке, итоговые компоненты в iPhone в чистом виде обошлись примерно в 300 долларов.