Голосовой помощнк Bixby опоздает к релизу Samsung Galaxy S8 и S8+

Как мы уже писали, одной из особенностей флагманских Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+ стал голосовой помощник Bixby. Ранее Samsung сообщала, что у Bixby первое время будет поддержка только корейского и американского английского. Теперь стало известно, что на момент старта продаж Samsung Galaxy S8 и S8+ полнофункциональный Bixby не будет доступен за пределами Кореи.





Об этом сообщили представители Samsung журналистам. Задержка связана с обработкой английского языка, его поддержка появится в Bixby в конце мая, а корейская версия голосового помощника окажется малополезна пользователям в США и Европе.

Дальнейшее расширение голосовых возможностей Bixby ожидается в четвертом квартале 2017 года. Международный релиз Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+ состоится 21 апреля, а в России — 28 апреля. Samsung Galaxy S8 оценен в 54 990 рублей, а Samsung Galaxy S8+ — в 59 990 рублей, предзаказ уже открыт.