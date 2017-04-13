Turing Phone Appassionato станет первым массовым смартфоном из жидкого металла

Компания Turing Robotics Industries не поставила крест на своем концептуальном смартфоне Turing Phone. Прошлая версия была доступна в очень ограниченном количестве, а теперь TRI анонсировала модель Turing Phone Appassionato, утверждая, что она станет первым смартфоном массового производства из жидкого металла, точнее из сплава Liquidmorphium.





На этот раз TRI сотрудничает для производства с TCL, китайским производителем сейчас стоящим за Alcatel и Blackberry. Смартфон Turing Phone Appassionato должен получить ряд улучшений, включая систему на базе искусственного интеллекта. Полные характеристики пока не раскрываются. Заявлено лишь, что в основе лежит прошлогодний Qualcomm Snapdragon 820. Программной основой снова стал Android (версия 7.1.1 Nougat). Тогда как в прошлом году Turing Phone перешел с Android на Sailfish OS от Jolla.

В сентябре смартфон должен выйти в двух версиях — "элитной" Turing Phone Appassionato PX8 за $1099 и "премиальной" Turing Phone Appassionato GX8 за $1599.