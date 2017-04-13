Xiaomi Mi 6 показался в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску флагманского смартфона Xiaomi Mi 6, который пока не был представлен официально.


Согласно данным бенчмарка, Xiaomi Mi 6, действительно, базируется на msm8998 или Qualcomm Snapdragon 835. Также бенчмарк подтвердил 6 ГБ оперативной памяти и операционную систему Android 7.1.1 Nougat. В одноядерном тесте смартфон набрал 2006 баллов, а в многоядерном — впечатляющие 6438.

Согласно предварительной информации, Xiaomi Mi 6 в стандартной версии получит 5,15-дюймовый дисплей, а в версии Xiaomi Mi 6 Plus — 5,7-дюймовым, разрешение составляет Full HD (1920 х 1080 пикселей). Все варианты Xiaomi Mi 6 и 6 Plus, все-таки, базируются на процессоре Qualcomm Snapdragon 835, а не прошлогоднем Snapdragon 821. За графику отвечает Adreno 540.

В тесте AnTuTu указывается, что Xiaomi Mi 6 получит 12-мегапиксельную основную камеру и фронтальную камеру с разрешением 8 Мп. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat.

Дебют состоится 19 апреля. Цены ожидаются следующие:

  • Xioami Mi 6 4 ГБ + 64 ГБ = 2199 юаней ($318)
  • Xioami Mi 6 4 ГБ + 128 ГБ = 2599 юаней ($376)
  • Xiaomi Mi 6 Plus 6 ГБ + 64 ГБ = 2599 юаней ($390)
  • Xiaomi Mi 6 Plus 6 ГБ + 128 ГБ = 3099 юаней ($448)
  • Xiaomi Mi 6 Plus 6 ГБ + 256 ГБ = 3699 юаней ($535)
Источник
Geekbench
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Xiaomi Mi 6 Geekbench

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