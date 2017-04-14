Продажи LG G6 стартуют в России

Компания LG Electronics сообщает о начале российских продаж своего нового флагманского смартфона LG G6. Сегодня смартфон становится доступен в в Москве, а в ближайшие несколько недель появится и в других регионах России.





LG G6 предлагается в версии с 64 ГБ встроенной флеш-памяти по рекомендованной розничной цене 51 990 рублей. Причем до 30 апреля за покупку смартфона LG G6 производитель обещает выдавать бесплатно смарт-часы LG Watch Style. Отметим, что сами по себе LG Watch Style оцениваются в 16 990 рублей.

LG G6 оснащается 5,7-дюймовым дисплеем FullVision с разрешением QHD+ (1440 x 2880 пикселей), что дает результирующую плотность 564 точек на дюйм. Смартфон получил двойную основную камеру с 13-мегапиксельными сенсорами, один из объективов широкоугольный, с углом обзора 125 градусов. Фронтальная камера получила разрешение 5 Мп и угол обзора в 100 градусов.

Он базируется на прошлогоднем Qualcomm Snapdragon 821, а не на топовом процессоре Snapdragon 835 текущего года, который еще только должен выйти в ближайшем будущем. Используются 4 ГБ оперативной памяти, 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 2 ТБ. Аккумулятор обладает емкостью 3300 мАч с возможностью беспроводной зарядки.

Также можно отметить металлический корпус, защиту от воды и пыли по стандарту IP68 (погружение до полутора метров на полчаса), сканер отпечатков пальцев, поддержку 4G LTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2 LE, GPS, NFC, порт USB Type-C. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с фирменной оболочкой LG UX 6.0, оптимизированной для дисплея FullVision. Предусмотрена поддержка голосового помощника Google Assistant. Размеры составляют 148,9 x 71,9 x 7,9 мм, а вес — 163 грамма.