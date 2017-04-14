Ноутбучная док-станция Mirabook для смартфонов обойдется в $180

Компания Mirateam начала кампанию по сбору средств на краудфандинговой платформе Indieogogo на Mirabook. Гаджет представляет собой своего рода док-станцию для смартфона в виде ноутбука.





Подключив смартфон к Mirabook пользователь сможет использовать дисплей, клавиатуру и тачпад как у стандартного ноутбука. Сам по себе Mirabook не является полноценным компьютером.





Дисплей Mirabook имеет диагональ 13,3 дюйма и разрешение Full HD (1920 х 1080 пикселей), корпус гаджета алюминиевый, аккумулятора хватит на 24 часа с одновременной подзарядкой смартфона. Из портов предусмотрены USB Type-C и USB Type-A, HDMI, а также слот для карточек SD. Поддерживается подключение смартфонов Android или Windows, а также микро-ПК вроде Raspberry Pi и Intel Compute Stick.

Первые вкладчики могут получить Mirabook за 180 долларов США. Если поставленная цель по сборам в 50 тысяч долларов будет достигнута, то поставки ожидаются в декабре 2017 года.