Ноутбучная док-станция Mirabook для смартфонов обойдется в $180

Компания Mirateam начала кампанию по сбору средств на краудфандинговой платформе Indieogogo на Mirabook. Гаджет представляет собой своего рода док-станцию для смартфона в виде ноутбука.


Подключив смартфон к Mirabook пользователь сможет использовать дисплей, клавиатуру и тачпад как у стандартного ноутбука. Сам по себе Mirabook не является полноценным компьютером.


Дисплей Mirabook имеет диагональ 13,3 дюйма и разрешение Full HD (1920 х 1080 пикселей), корпус гаджета алюминиевый, аккумулятора хватит на 24 часа с одновременной подзарядкой смартфона. Из портов предусмотрены USB Type-C и USB Type-A, HDMI, а также слот для карточек SD. Поддерживается подключение смартфонов Android или Windows, а также микро-ПК вроде Raspberry Pi и Intel Compute Stick.

Первые вкладчики могут получить Mirabook за 180 долларов США. Если поставленная цель по сборам в 50 тысяч долларов будет достигнута, то поставки ожидаются в декабре 2017 года.

Источник
Indieogogo
Теги
смартфон ноутбук

Комментарии

Материалы по теме

Bluetooth 5 с повышенной в четверо дальнобойностью появится на рынке в ближайшие полгода

8 декабря 2016

Computex 2013. ASUS Transformer Book Trio — ноутбук, планшет, десктоп

6 июня 2013

Computex 2014: ASUS представила планшет-трансформер на Windows с интегрируемым Android-смартфоном

2 июня 2014

Computex 2014: ASUS представила смартфон-матрешку PadFone S

2 июня 2014

GeekTrip 2014. Главные новинки выставки CeBIT 2014

20 марта 2014

HTC представила смартфон One X10 в России

13 апреля
Из рубрикиТелефоны
Windows 10 Creators Update выйдет для 13 смартфонов
Фото OnePlus 5 подтверждают двойную камеру
Samsung готовит Galaxy S8 Active под кодовым названием Cruiser

Обсуждаемое

Меховой iPhone Fatale выпущен в России 110
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 73
Легкотня! 5 самых компактных игровых ноутбуков, которые можно всегда носить с собой 43
5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой 41
5 устаревших смартфонов, которые лучше новых 39
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 37