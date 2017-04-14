Переизданный Nokia 3310 выходит в продажу в Европе

Переиздание легендарного телефона Nokia 3310, судя по всему: вскоре начнет продаваться в Европе. По крайней мере, британский ритейлер Clove сделает телефон доступным в мае, а операторы Vodafone и EE подтвердили журналистам, что старт продаж "скоро".





Напомним, переизданная версия легендарного кнопочного телефона Nokia 3310 была представлена компанией HMD Global в феврале на выставке MWC 2017 в Барселоне, одновременно со смартфонами Nokia 3 и 5.

Новый Nokia 3310 получил 2,4-дюймовым дисплеем с разрешением QVGA (320 х 240 пикселей), 2-мегапиксельную камеру и даже слот для карточек формата microSD. Телефон стал заметно компактнее, тоньше и легче предшественника. Он предлагается в четырех цветовых вариантах — красном, желтом, синем и сером. Продажи стартуют во втором квартале 2017 года по цене 49 евро.

В мае 2016 года Nokia сообщила о заключении стратегического лицензионного соглашения с финской HMD относительно интеллектуальной собственности и бренда, в рамках которого HMD сможет создавать телефоны и планшеты нового поколения под брендом Nokia в течение следующих десяти лет. HMD уже представила бюджетный телефон Nokia 150 в декабре 2016 года и смартфон Nokia 6 в январе 2017 года.