Фото OnePlus 5 подтверждают двойную камеру

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились живые фото, на которых показан защитный чехол для готовящегося к выпуску флагманского смартфона OnePlus 5, пока не представленного официально.







Фото подтверждают наличие двойной камеры у этой модели. Слухи предсказывают будущей новинке мощные параметры; Согласно более ранним сообщениям, OnePlus 5 окажется обладателем 5,5-дюймового дисплея с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), топового процессора Qualcomm Snapdragon 835 и целых 8 ГБ оперативной памяти.Также отмечаются 23-мегапиксельная основная камера с системой оптической стабилизации изображения и аккумулятор на 3000 мАч.



