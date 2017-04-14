Samsung готовит Galaxy S8 Active под кодовым названием Cruiser

Компания Samsung готовится выпустить еще один вариант флагманского смартфона Galaxy S8. Речь идет о защищенной модификации Galaxy S8 Active с модельным номером SM-G892A и под кодовым названием Cruiser. Об этом рассказал профильный ресурс SamMobile.





Напомним, в прошлом году Samsung тоже выпустила версию Active своего флагмана — Samsung Galaxy S7 Active. Он получил получил небьющийся дисплей и аккумулятор повышенной емкости, стеклянная задняя панель оказалась заменена на прорезиненный пластик, по углам появились "бамперы", сенсорные кнопки заменены на аппаратные и так далее.

Есть вероятность, что как и в прошлом году, Galaxy S8 Active окажется эксклюзивом для американского оператора AT&T. В дополнение к защите оп стандарту IP68 у смартфона ожидается соответствие военному стандарту MIL-STD-810G. Дебют может состояться в июне.