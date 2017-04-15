Samsung Galaxy S8 разобрали

Дэниэл Мэркхэм (Daniel Markham) и Линкольн Мэркхэм (Lincoln Markham) вместе с Заком Нельсоном (Zack Nelson) из JerryRigEverything выложили на своем канале What's Inside ("Что внутри?") в YouTube видео разобранного весьма варварским способом смартфона Galaxy S8 от Samsung. Судя по ролику, они буквально уничтожают модный гаджет. 

Любопытно, что блоггеры ожидали, что гаджет, точнее, его батарея, не только начнет плавиться, но загорится или вовсе взорвется. Но этого не случилось. Несмотря на то, что батарея сильно нагрелась и начала увеличиваться в размерах, никакого намека на "подрыв" или огонь ютьюберы не обнаружили.

Судя по видео, Samsung провела серьезную работу с аккумулятором после печально известных событий с Galaxy Note 7 минувшей осенью. 

Напомним, предзаказ на Samsung Galaxy S8 и S8+ уже открыт в России. Samsung Galaxy S8 оценен в 54 990 рублей, а Samsung Galaxy S8+ — в 59 990 рублей. Российские продажи стартуют 28 апреля 2017 года, на неделю позднее изначального релиза в ряде регионов.

Источник
Gizmochina
Теги
смартфоны Samsung Galaxy S8

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