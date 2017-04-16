Смартфон Motorola Moto Z Play обновится до Android 7.1.1. Об этом сообщили сами представители компании. К сожалению, информации о том, когда это случится, пока нет. Напомним, что зимой гаджет получил обновление до Android 7.0 Nougat.

Moto Z Play — более простая и дешевая модель, своеобразная "лайт" версия премиального Moto Z. Смартфон оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 16-мегапиксельной основной камерой, 5-мегапиксельной фронтальной камерой со вспышкой. Аппаратной основной стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Также можно отметить порт USB Type-C. Производитель обещает до 50 часов автономной работы от одной подзарядки.