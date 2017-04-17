Смартфон HTC One X10 с емким аккумулятором появился в России

Компания HTC начала продажи в России нового смартфона One X10, представленного на прошлой неделе. Это не слишком дорогая модель в металлическом корпусе с емким аккумулятором. Как обещает производитель, смартфон может продержаться автономно в течение почти двух дней.


Смартфон оснащается 5,5-дюймовым дисплеем Super LCD 3 с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев, 8-мегапиксельной фронтальной и 16-мегапиксельной основной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Mediatek Helio P10 с частотой 2 ГГц, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 2 ТБ. Аккумулятор обладает емкостью 4000 мАч.

Поддерживаются две SIM-карты, LTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС. Размеры составляют 152,9 x 75,6 x 8,23 мм, а вес — 175 граммов. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с оболочкой HTC Sense.

HTC One X10 поступил в черном и серебристом цветах по рекомендованной розничной цене 19 990 рублей.

Источник
HTC
Теги
смартфон ANDROID Россия HTC HTC One X10

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