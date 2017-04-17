Moto E4 Plus с батареей на 5000 мАч показался на рендерах и видео

Ресурс AndroidAuthority опубликовал подборку рендеров и видео с 3D-представлением готовящегося к выпуску смартфона Moto E4 Plus, который пока не был представлен официально. Источником материала стал Стив Хеммерстоффер (Steve Hemmerstoffer), основатель и редактор ресурса NowhereElse.fr, известный по организации утечек через твиттер-аккаунт @OnLeaks.


По изображениям можно заметить наличие сканера отпечатков пальцев на фронтальной панели, светодиодную вспышку на задней панели, 3,5-мм разъем для наушников на верхней грани, порт microUSB на нижней. Дисплей имеет диагональ 5,2 дюйма и стекло 2.5D со скругленными кромками.


Размеры смартфона составляют 144,5 x 72 x 9,3 мм. Это немного больше Moto E3 Power с аккумулятором на 3500 мАч, тогда как у Moto E4 Plus ожидается батарея емкостью 5000 мАч. Также отмечается неназванный процессор MediaTek и операционная система Android 7.0 Nougat.

Источник
AndroidAuthority
Теги
смартфон ANDROID LENOVO MOTOROLA Moto Moto E4

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