Прототип Samsung Galaxy S8+ с двойной камерой показался на фото

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружилась пара новых фото прототипа Samsung Galaxy S8+ с двойной камерой. Напомним, перед анонсом флагманских Samsung Galaxy S8 и S8+ в сети встречались сообщения о том, что Samsung может оснастить их двойными основными камерами. Эти слухи были небеспочвенными — у компании, действительно, имелись такие прототипы.

Как можно увидеть на одном из фото, на задней панели устройства видна двойная камера с вертикальной организацией, пульсомер и светодиодная вспышка, а вот сканера отпечатков пальцев, напротив, нет.

Интересно, что довольно известный российский мобильный аналитик, Эльдар Муртазин, прокомментировал данную утечку следующим образом: "Таким был S8+, таким стал Note 8". Другими словами, в грядущем наследнике печально известного Galaxy Note 7 можно ожидать именно такой дизайн, включая двойную камеру.

Предзаказ на Samsung Galaxy S8 и S8+ уже открыт в России. Samsung Galaxy S8 оценен в 54 990 рублей, а Samsung Galaxy S8+ — в 59 990 рублей. Российские продажи стартуют 28 апреля 2017 года, на неделю позднее изначального релиза в ряде регионов.