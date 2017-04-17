Огромный Xiaomi Mi Max 2 показался на фото

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружилось несколько фотографий, на которых показан готовящийся к выпуску наследник смартфона Xiaomi Mi Max.


Фотографии подтверждают наличие порта USB Type-C на нижней грани и 3,5-мм разъема для наушников на верхней грани. По предварительным данным, Xiaomi Mi Max 2 оснащается 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), заключен в металлический корпус и базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 626, который должен принести прирост в производительности. Также отмечается 12-мегапиксельная основная камера на сенсоре Sony IMX378 и 5-мегапиксельная фронтальная камера, операционная система Android 7.1.1 Nougat. Отдельно отмечается аккумулятор емкостью 5000 мАч.


Ранее в бенчмарке была найдена информация о 4 ГБ оперативной памяти в стандартной версии и 6 ГБ в более продвинутой модели. Цена на Xiaomi Mi Max 2 составит от 215 до 245 долларов США.

Как ожидается, смартфон будет представлен на пресс-мероприятие 19 апреля в Пекине, одновременно с флагманским Xiaomi Mi 6.

Источник
Weibo
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Xiaomi Mi Max Xiaomi Mi Max 2

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