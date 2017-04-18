Объявлена российская цена на Lenovo Phab 2 Pro с технологией Tango

Компания Lenovo сообщила о скором начале продаж смартфона Lenovo Phab 2 Pro с технологией Tango. Напомним, это первый смартфон в рамках проекта Project Tango. В ноябре прошлого года он стал доступен в США за $499,99, а в декабре — в Европе за 499 евро. В России Lenovo Phab 2 Pro появится в продаже в течение апреля по рекомендованной розничной цене 35 990 рублей.





Смартфон оборудован специальными сенсорами и 3D-камерой Intel RealSense 3D для работы с дополненной реальностью. Базовые технологии Project Tango включают отслеживание перемещений, исследование окружающей среды и восприятие глубины пространства.





Lenovo Phab2 Pro заключен в металлический корпус и оснащается 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением QHD (2560 x 1440 пикселей, 454 ppi), 8-мегапиксельной фронтальной и 16-мегапиксельной основной камерами, а также камерой для 3D-сканирования пространства.





Аппаратной основной стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 652, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD. Предусмотрена поддержка 3D-звука Dolby Atmos и запись звука Dolby 5.1. Емкость аккумулятора составляет 4050 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow.



