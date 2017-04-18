Первые пользователи Samsung Galaxy S8 жалуются на покрасневший экран

Компания Samsung Electronics еще только готовится к официальному запуску флагманских Galaxy S8 и S8+, но некоторые корейские пользователи, первыми оформившие предварительный заказ, уже начали получать аппараты на руки. И сразу начали жаловаться. Слава богу, новые Galaxy S8 и S8+ не взрываются, как печально известный Galaxy Note 7, но вот дисплеи ведут себя странным образом — экран имеет красноватый оттенок.





Samsung оперативно отреагировала, опубликовав заявление, что это не проблема по качеству, а цветовой тон дисплея можно отрегулировать в настройках гаджета.

Тем не менее, это оказалось не так просто. Пользователи пытаются изменить цветовой баланс, но не могут, поскольку он уже оптимизирован. В результате, краснота остается. Для этих случаев Samsung посоветовала отнести гаджет в сервис-центр и получить замену.

Официальный старт продаж в Корее, США и ряде других стран назначен на 21 апреля. Предзаказ на Samsung Galaxy S8 и S8+ уже открыт и в России. Samsung Galaxy S8 оценен в 54 990 рублей, а Samsung Galaxy S8+ — в 59 990 рублей. Российские продажи стартуют 28 апреля 2017 года, на неделю позднее изначального релиза на основных рынках.