Цифра дня: Сколько предзаказов оформили на Samsung Galaxy S8 корейцы?

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предзаказов оформили на Samsung Galaxy S8 корейцы.

Компания Samsung Electronics получила более 1 миллиона предварительных заказов на новые флагманы, Galaxy S8 и S8+, только на своем домашнем корейском рынке. Об этом сообщили местные новостные агентства, ссылаясь на данные от корейских сотовых операторов.





Отмечается, что это самый высокий показатель предзаказов, когда-либо достигнутый в Южной Корее. И это учитывая, что период приема заказов еще не закончен, официальный старт продаж в Корее, США и ряде других стран назначен на 21 апреля.

Предзаказ на Samsung Galaxy S8 и S8+ уже открыт и в России. Samsung Galaxy S8 оценен в 54 990 рублей, а Samsung Galaxy S8+ — в 59 990 рублей. Российские продажи стартуют 28 апреля 2017 года, на неделю позднее изначального релиза на основных рынках.