Стодолларовый Huawei Honor Bee 2 получил круговую цветную подсветку

Компания Huawei представила в Индии бюджетный смартфон Honor Bee 2. Его главной изюминкой стала цветная подсветка Rainbow Light, расположенная кольцом вокруг основной камеры на задней панели. Она загорается при входящих звонках, получении сообщений и оповещений, используя разные цвета, в зависимости от типа события. Также предусмотрена специальная кнопка Easy Key сбоку для быстрого доступа к трем избранным приложениям.





Смартфон оснащается 4,5-дюймовым дисплеем с разрешением FWVGA (854 x 480 пикселей), 2-мегапиксельной фронтальной и 5-мегапиксельной основной камерами. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор Mediatek 6735, 1 ГБ операционной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти с возможности расширения карточками формата microSD объемом до 32 ГБ.





Аккумулятор обладает емкостью 2100 мАч. Размеры составляют 134,2 х 66,7 х 9,9 мм. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.0, GPS, FM-радио. Работа производится под управлением операционной системы Android 5.1 Lollipop с фирменной оболочкой EMUI 3.1.





Смартфон Huawei Honor Bee 2 доступен в Индии по цене порядка 115 долларов США.



