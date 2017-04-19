Samsung Galaxy S8 и S8+ чинятся проще Galaxy S7

Умельцы известного ресурса iFixit разобрали и оценили сложность ремонта новых флагманских смартфонов Samsung — Galaxy S8 и S8+. Хорошая новость заключается в том, что они оказались более легким в починке, чем прошлогодние Galaxy S7 и S7 edge, признанные практически неремонтопригодными. По шкале ремонтопригодности от 1 до 10 смартфоны набрали 4, тогда как Galaxy S7 и S7 edge — всего по 3 балла.


Samsung Galaxy S8 и S8+ оказались очень похожими не только внешне, но и внутренне. Конструкция корпусов с обилием клея делает открытие сложным. Многие компоненты могут заменяться независимо друг от друга, но батарею сложно извлечь, а переднее стекло почти невозможно заменить, не повредив изогнутый дисплей.



Источник
Samsung
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