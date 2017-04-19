Sharp анонсировала смартфон Aquos R с Snapdragon 835

Японская компания Sharp анонсировали свой новый флагманский смартфон Aquos R.

Новинка с 5,3-дюймовый 2K HDR IGZO дисплеем оснащается процессором Snapdragon 835 и 4 ГБ оперативной памяти. Накопитель имеет емкость 64 ГБ.

Фотографировать предлагается с помощью 22,6-мегапиксельной основной камеры с апертурой f/1.9, автофокусом и светодиодной вспышкой, а также — 16,3-мегапиксельной фронтальной камерой с широким углом обзора.

Работает новинка на Android 7.1 Nougat и получает аккумулятор на 3160 мАч с функцией быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Встроенный дактилоскопический датчик прилагается. Имеется 3,5 мм «джек». Aquos R имеет класс защиты от воды IPx8 (с ним можно снимать под водой).

Имеется и своя система искусственного интеллекта. Помощник Sharp Aquos R называется Emopa.

Стоимость и дата начала продаж пока остаются неизвестными.