Смартфон Alcatel Idol 5S показался на живом фото

Готовящийся к выходу смартфон Alcatel Idol 5S, который пока не бы представлен официально, засветился в сети на первом настоящем живом фото. Его опубликовал профильный ресурс SlashLeaks.

Alcatel Idol 5S и Alcatel Idol 4
Alcatel Idol 5S и Alcatel Idol 4

На фотографии Alcatel Idol 5S соседствует бок о бок с прошлогодним Alcatel Idol 4. Как можно заметить, дизайн смартфона изменился не слишком сильно. Сохранились очертания, стереодинамики, габариты и диагональ экрана.

Согласно более ранним утечкам, Alcatel Idol 5S оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 12-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами.

Он базируется на восьмиядерном процессоре MediaTek MT6757CH, также известном как Helio P20, с тактовой частоте 2,3ГГц, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Источник
SlashLeaks
Теги
смартфон ANDROID ALCATEL Alcatel Idol 5S

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