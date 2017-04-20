Безрамочный смартфон Энди Рубина засветился в рекламе Michelin

Загадочный смартфон Энди Рубина (Andy Rubin), фактически создателя Android, снова появился "на публике". Устройство было замечено в новой рекламе Michelin, в видеоролике на Youtube его можно заметить на отметке 0:07.





Напомним, в конце марта Энди Рубин опубликовал тизерное фото безрамочного смартфона, отметив лишь, что ему нравится как тот лежит в руке. Как оказалось, это первый смартфон стартапа Essential Products, за которым теперь стоит Рубин.

На днях смартфон был замечен в бенчмарке GFXBench под маркировкой Essential FIH-PM1. Согласно бенчмарку, смартфон получит 5,5-дюймовый дисплей разрешением 2560 x 1312 пикселей, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти, 13-мегапиксельную основную и 8-мегапиксельную фронтальную камеры, модуль NFC. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Дебют смартфона ожидается во второй половине 2017 года.