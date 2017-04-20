Флагманский HTC U получит поддержку Bluetooth 5.0

Компания HTC уже подтвердила свои планы на анонс флагманского HTC U 16 мая. Теперь организация Bluetooth SIG (Bluetooth Special Interest Group) провела сертификацию этого готовящегося к выпуску смартфона.





Документация на сайте организации касается модели под маркировкой STK-Q50-2PZC, предположительно и являющейся HTC U. Отмечается, что смартфон сможет похвастаться самой свежей версией Bluetooth — 5.0. Напомним, первым смартфоном с поддержкой Bluetooth 5.0 стал Samsung Galaxy S8 и HTC U может оказаться вторым. Bluetooth 5.0 позволяет поддерживать соединение на расстоянии до 240 метров, а полоса пропускания позволит транслировать музыку сразу на две пары совместимых беспроводных наушников — мечта многих меломанов.

Согласно недавним утечкам, HTC U получит сенсорную рамку корпуса Edge Sense или Edge Sensor, позволяющая взаимодействовать со смартфоном, просто сжав руку. Даже если экран смартфона выключен, пользователь может запустить приложения вроде Google Assistant или камеры, а также выполнять другие функции. Настраивается сила нажатия пользователя, при этом различаются продолжительность нажатия и различные жесты.

HTC U оснащается дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей) и стеклом Gorilla Glass 5, сканером отпечатков пальцев в домашней кнопке, базируется на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Гаджет оснащается 12-мегапиксельной основной и 16-мегапиксельной фронтальной камерами, предположительно на сенсорах Sony IMX362 и IMX351, соответственно. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч с технологией быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Кроме того, HTC U лишится 3,5-мм разъема для наушников и сможет похвастаться защитой от воды и пыли по стандарту IP57.