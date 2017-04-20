HTC приглашает на анонс флагманского U (Ocean) 16 мая

Компания HTC опубликовала в соцсетях тизер, называющий дату анонса смартфона HTC U и ведущий на специальную страничку запуска на официальном сайте. Дебют смартфона назначен на 16 мая 2017 года.





Тизер подтверждает слухи о том, что HTC U, также известный под кодовым названием Ocean, получит сенсорную рамку корпуса Edge Sense или Edge Sensor, позволяющая взаимодействовать со смартфоном, просто сжав руку. Даже если экран смартфона выключен, пользователь может запустить приложения вроде Google Assistant или камеры, а также выполнять другие функции. Настраивается сила нажатия пользователя, при этом различаются продолжительность нажатия и различные жесты.

Согласно более ранним утечкам, HTC U (Ocean) получит версии с одной и двумя SIM-картами, лишится 3,5-мм разъема для наушников и сможет похвастаться защитой от воды и пыли по стандарту IP57. Смартфон получит автоматическое включение HDR+ при съемке, когда это необходимо, четыре микрофона как у HTC U Ultra, а также порт USB Type-C для аудиовывода.

HTC U оснащается дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей) и стеклом Gorilla Glass 5, сканером отпечатков пальцев в домашней кнопке, базируется на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Гаджет оснащается 12-мегапиксельной основной и 16-мегапиксельной фронтальной камерами, предположительно на сенсорах Sony IMX362 и IMX351, соответственно. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч с технологией быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Поддерживаются Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.2.