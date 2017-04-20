Смарт-часы Huawei Watch 2 поступили в продажу в России

Компания Huawei объявила о начале продаж смарт-часов Huawei Watch 2 в России. Сегодня первая партия Huawei Watch 2 Sport появилась в интернет-магазине компании.





Ранее производитель сообщал, что в России появятся три версии смарт-часов — Huawei Watch 2 Sport Bluetooth по цене 22 990 рублей, Huawei Watch 2 Sport с поддержкой LTE и Huawei Watch 2 Classic Bluetooth— за 26 990 рублей.

Смарт-часы Huawei Watch 2 Sport получили более спортивный внешний вид c резиновым ремешком. Они опционально поддерживают сотовые сети 4G LTE за счет встроенной e-SIM, что позволяет совершать и принимать телефонные звонки без подключения к смартфону. Внизу часов имеется слот для nano SIM. Задняя панель часов изготовлена из нержавеющей стали, на ней расположен датчик пульсомера и зарядные контакты. Версия Huawei Watch 2 Classic получила стальной безель и кожаные ремешки.

Смарт-часы оснащаются 1,2-дюймовым AMOLED-дисплеем с плотностью пикселей 328 ppi, 768 МБ оперативной и 4 ГБ встроенной флеш-памяти, шестиосным датчиком движения, барометром, пульсомером, аккумулятором на 420 мАч с быстрой зарядкой. Поддерживаются 4G LTE, GPS и NFC. Предусмотрена защита от воды и пыли по стандарту IP68.