МегаФон включил VoLTE на iPhone в России

Оператор МегаФон объявил о запуске технологии VoLTE для пользователей iPhone в Москве и области. По словам оператора, он сделал это первым в России. Теперь абоненты московского МегаФона смогут совершать звонки через iPhone с использованием LTE.

Чтобы активировать опцию VoLTE потребуется зайти в настройки сотовой связи и в пункте "включить LTE" в разделе "данные" выбрать опцию "голос и данные". Подключение опции голосовой связи через LTE предоставляется оператором бесплатно и доступно на всех тарифах.

Опция поддерживается смартфонами iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus и iPhone SE. При этом устройство должно работать на ОС версии iOS 10.3.1.

Отличительные особенности технологии VoLTE – возможность одновременно пользоваться мобильным интернетом и голосовой связью, быстрое соединение, улучшенное качество голосовой связи. В сентябре прошлого года МегаФон запустил VoLTE в Москве и до настоящего момента услуга «HD голос в 4G» была доступна только для смартфонов Sony Xperia X, Xperia X Performance, Xperia XZ и Xperia X Compact.