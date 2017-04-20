В сеть утекли характеристики Xiaomi Mi Mix 2

На сайте ретейлера GearBest появилась информация о Xiaomi Mi Mix 2. Изображение ниже вряд ли имеет что-то общее с реальным смартфоном, однако технические характеристики вполне могут оказаться правдивыми.

Утверждается, что Mi Mix 2 с 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2540 х 1440 пикселей, как Mi 6 и Mi 6 Plus, получит чип Snapdragon 835 и будет продаваться в двух версиях — с 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ и с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ.

Кроме того, сообщается об основной камере на 19 МП и фронтальной камере на 13 МП. Аккумулятор весьма емкий — 4500 мАч.  

Источник
GSMArena
Теги
смартфоны Xiaomi Mi Mix 2

Комментарии

Из рубрикиТелефоны
Чертежи iPhone 8 показали вертикальную двойную камеру и Touch ID на задней панели
HTC приглашает на анонс флагманского U (Ocean) 16 мая
Смарт-часы Huawei Watch 2 поступили в продажу в России

Обсуждаемое

Меховой iPhone Fatale выпущен в России 111
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 73
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 45
Легкотня! 5 самых компактных игровых ноутбуков, которые можно всегда носить с собой 43
5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой 42
5 устаревших смартфонов, которые лучше новых 40