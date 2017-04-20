Moto C и C Plus сертифицированы для России

На сайте Евразийской экономической комиссии в разделе с заунывным названием «Единый реестр нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих» появились записи о новых смартфонах Motorola/Lenovo — Moto C и C Plus.

Устройства занесены в реестр под модельными номерами XT1750 и XT1754, соответственно. Сертификация означает соответствие продукта стандартам Евразийского экономического союза.

Согласно прошлым утечкам, Moto C и Moto C Plus ориентированы на покупателей, впервые приобретающих смартфон. Они работают под управлением свежей версии операционной системы Android 7.0 Nougat и обладают одинаковым размером дисплея — диагональю 5 дюймов, но разными внутренними возможностями.

Moto C будет доступен в вариациях 3G и 4G, а Moto C Plus — только 4G LTE. Модель Moto C получит разрешение FWVGA (854 x 480 пикселей), 1 ГБ оперативной и 8 или 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD. Камеры получат разрешение 5 Мп и 2 Мп. Аккумулятор — емкость 2350 мАч.

Moto C Plus отличается разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD. Камеры получат разрешение 8 Мп и 2 Мп. Аккумулятор — емкость 4000 мАч.

Оба смартфона выйдут в нескольких цветах, включая черный, белый, золотистый и красный.