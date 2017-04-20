МТС поставил рекорд по скорости в тестах 5G

Оператор МТС совместно с компанией Ericsson провел тестирование технологий связи пятого поколения в движении. По словам оператора, в ходе тестов впервые в России была достигнута рекордная скорость передачи данных до 25 Гбит/с на движущемся прототипе смартфона. Ранее тесты передачи данных в этой технологии проводились между стационарными устройствами.





МТС и Ericsson провели тестирование на московском стадионе «Открытие Арена», где базовая станция, работающая в диапазоне 14,5-15,3 ГГц, передавала сигнал на движущийся прототип смартфона на скорости до 25 Гбит/с. Для сравнения, такая скорость передачи данных позволяет скачать часовой фильм в HD-качестве менее чем за три секунды.

МТС и Ericsson также протестировали онлайн-трансляцию потокового видео в формате 4K, работу сервисов виртуальной реальности и дистанционного управления роботом по мобильной сети, требующих минимальных задержек и высоких скоростей передачи данных.