Huawei Enjoy 6s выходит в Европе как Nova Smart

Компания Huawei представила в ряде стран Европы смартфон под названием Nova Smart. При внимательном изучении, оказалось, что это региональная версия модели Huawei Enjoy 6s, дебютировавшей в Китае в конце прошлого года.


Смартфон оснащается 5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), сканером отпечатков пальцев, 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основной стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 435, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 128 ГБ.


Аккумулятор обладает емкостью 3020 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow с фирменной оболочкой EMUI 4.1. Цена на Nova Smart составляет порядка 200 евро.


Отметим, что в начале апреля в Евросоюзе была представлена модель Honor 6C, тоже представляющая собой переименованный Huawei Enjoy 6s.

Источник
Fony.sk
Теги
смартфон ANDROID Huawei Huawei Enjoy 6S

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