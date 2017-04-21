LG V30 получит изогнутый OLED-дисплей

Китайские источники опубликовали свежую подборку подробностей о готовящемся к выпуску смартфоне LG V30, который пока не был представлен официально.



LG V20

Сообщается, что LG V30 станет обладателем изогнутой гибкой панели, изготовленной по технологии OLED. Выпуск этого наследника LG V20 ожидается во второй половине года в дизайне сходном с флагманским LG G6.

Согласно более ранним слухам, LG V30 получит в качестве аппаратной основы мощный процессор Snapdragon 835 от Qualcomm, который не достался LG G6. Последний остался без Snapdragon 835 и базируется на прошлогоднем Snapdragon 821 из-за желания Samsung придержать первые партии Snapdragon 835 для собственных флагманов — Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus.

У LG V30 уже не будет проблем с получением самого мощного процессора текущего года. Также LG V30 предсказывают 6 ГБ оперативной памяти и две двойных камеры. То есть и фронтальная, и тыльная камеры будут двойными, тогда как у LG V20 двойной стала только тыльная, а у LG V10 — только фронтальная. Еще одно новшество — улучшенный ЦАП по сравнению с V20.

Кроме того, смартфон может лишиться вспомогательного мини-дисплея над основным дисплеем, свойственного LG V20 и LG V10, но вместо этого получить нечто новое и интригующее.