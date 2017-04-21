Стала известна стоимость Meizu E2

Вчера мы писали о новом смартфоне Meizu E2, который предположительно покажут 26 апреля 2017-го года. Сегодня в сети появилось изображение, раскрывающее не только технические параметры устройства, но и стоимость. За Meizu E2 попросят 1699 юаней (или 247 долларов).

Утверждается, что смартфон заключен в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев в домашней кнопке, оснащается 5,5-дюймовым дисплеем, защищенным стеклом 2,5D, с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 13-мегапиксельной основной (камера здесь не двойная) и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой станет неназванный восьмиядерный 64-битиный процессор (возможно, что речь о Helio P10). Предусмотрены версии с 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти, 3 ГБ плюс 32 ГБ и 4 ГБ плюс 64 ГБ. Все они могут расширяться карточками microSD объемом до 128 ГБ. Аккумулятор имеет объем 2930 мАч.

Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow с оболочкой Flyme OS 6.0. Поддерживаются две SIM -карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.0 LE, GPS и ГЛОНАСС. Размеры составляют 148,2 х 72,53 х 8,4 мм, а вес — 138 граммов.