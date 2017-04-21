Появилось еще одно изображение Huawei Honor 9

Вслед за вчерашней утечкой в сеть изображения предположительного Huawei Honor 9 (или новой версии Honor 8), сегодня появился еще один рендер. На этот раз смартфон предстал в другом цвете.

Напомним, что Honor 8 появился в продаже в августе 2016-го, так что, если речь действительно идет о наследнике, то ожидать его стоит также в августе.

Новый кадр подтверждает, что сканер отпечатков пальцев находится в другом месте, прямо под экраном. Его форма точно такая же, как у Huawei P10. Рендер снова указывает на основную двойную камеру.

В общем и целом Honor 9 визуально мало отличается от Honor 8. Сходство настолько большое, что некоторые журналисты предполагают, что перед нами вовсе не Honor 9, а просто еще одна версия Honor 8, с менее мощным процессором и меньшим объемом оперативной памяти. Таким образом, гаджет может быть рассчитан на развивающиеся рынки.