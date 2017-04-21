Стартовали международные продажи Samsung Galaxy S8 и S8+

Компания Samsung Electronics объявила о начале продаж новых флагманских смартфонов Galaxy S8 и S8+ в первых регионах. С сегодняшнего дня, 21 апреля 2017 года, Galaxy S8 и S8+ стали доступны в США, Канаде, Корее и Пуэрто Рико. В других странах флагманы появятся в следующие недели.





Самые быстрые пользователи, первыми разместившими предварительные заказы в США и Корее, начали получать устройства на руки немного раньше, а сегодня смартфоны начинают доставляться остальным, а также появляются в обычной розничной продаже.





Эти самые ранние пользователи Samsung Galaxy S8 и S8+ уже даже успели нажаловаться на странный красноватый оттенок дисплеев. Еще один нюанс — голосовые функции ИИ-помощника Bixby на английском языке оказались не готовы к моменту запуска в продажу.

В России пока открыт предзаказ. Samsung Galaxy S8 оценен в 54 990 рублей, а Samsung Galaxy S8+ — в 59 990 рублей. Российские продажи стартуют 28 апреля 2017 года, на неделю позднее изначального релиза на основных рынках.