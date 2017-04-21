Samsung отучит Galaxy S8 краснеть с помощь программного апдейта

Компания Samsung Electronics планирует выпустить программное обновление для Galaxy S8 и S8+, которое решит проблему странного красноватого оттенка дисплеев. Об этом сообщило издание ZDNet со ссылкой на представителя корейского производителя.





В апдейте Samsung добавит функцию оптимизации цвета, а также расширит цветовой ряд, который пользователи смогут устанавливать. Обновление будет применено на всех Galaxy S8 и S8+ автоматически, правда, точные сроки выхода пока не определены.

Напомним, первые пользователи Galaxy S8 и S8+ жалуются на красноватый оттенок экрана. Samsung довольно оперативно отреагировала, опубликовав заявление, что это не проблема по качеству, а цветовой тон дисплея можно отрегулировать в настройках гаджета. Тем не менее, это оказалось не так просто. Пользователи пытаются изменить цветовой баланс, но не могут, поскольку он уже оптимизирован. В результате, краснота остается. Для этих случаев Samsung посоветовала отнести гаджет в сервис-центр и получить замену.

Официальный старт продаж в Корее, США и ряде других стран состоялся сегодня, 21 апреля. В России открыт предзаказ на Samsung Galaxy S8 и S8+ за 54 990 и 59 990 рублей, соответственно. Российские продажи стартуют 28 апреля 2017 года, на неделю позднее изначального релиза на основных рынках.