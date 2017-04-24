Apple начала ремонтировать дисплеи iPhone в России

Авторизованные сервисные центры Apple в России начали чинить поврежденные дисплеи iPhone. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на некий источник из компании-партнера нескольких из них.


По словам источника, в России имеется несколько десятков таких центров. Смартфоны с требующимся ремонтом дисплея будут доставляться на одно ремонтное предприятие, где экраны и будут меняться. То есть, теперь iPhone с поврежденным экраном нельзя будет легко и просто поменять с доплатой на новый, но зато можно будет починить.

Таким образом, Apple выполнила предписании ФАС России (Федеральной антимонопольной службы) по открытию единый сервисный центр а территории Российской Федерации до 1 мая 2017 года.

Напомним, требование ФАС было вынесено после жалобы Дмитрия Петрова, топ-менеджер МегаФона. В сентябре 2016 года он подал иск после того, как повредив экран не захотел менять его по дополнительной программе обслуживания. Починка смартфона с оригинальными дисплеями была невозможна, поскольку Apple не поставляет экраны в Россию, а поменять iPhone сервис-центры предлагали только с условием доплаты в 25 990–29 300 рублей, что не устроило пользователя. Петров требовал заставить Apple ввозить дисплеи в российские сервис центры, но суд отклонил его иск.

Источник
Ведомости
Теги
смартфон Россия Apple iPhone фейспалм

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