Мощный Gionee M6S Plus получил аккумулятор на 6020 мАч

Китайская компания Gionee представила сегодня наследника прошлогоднего M6 Plus. Смартфон Gionee M6S Plus представляет собой довольно мощную модель с емким аккумулятором на 6020 мАч и быстрой зарядкой.


Gionee M6S Plus оснащается 6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) со стеклом 2.5D, сканером отпечатков пальцев, 8-мегапиксельной фронтальной и 12-мегапиксельной основной камерами.


Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 653, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 256 ГБ.


Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow c оболочкой Amigo OS 3.5. Поддерживаются две SIM-карты, 4G LTE и VoLTE, Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11 ac и GPS.

Gionee M6S Plus поступит в продажу в Китае в следующем месяце по цене 508 и 625 долларов США, в зависимости от объема накопителя.

Источник
Gionee
Теги
смартфон ANDROID Gionee

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