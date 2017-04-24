Глава IFA надеется на анонс Samsung Galaxy Note 8 в Берлине

Исполнительный директор IFA Дженс Хейтхекер (Jens Heithecker) заявил в ходе пресс-конференции в Лиссабоне, что ежегодная выставка в Берлине является оптимальным местом для анонса Samsung Galaxy Note 8.





Выставка IFA 2017 в этом году пройдет с 1 по 6 сентября. Хейтхекер хочет, чтобы Samsung вернулась на выставку после того, как она начала анонсировать смартфоны серии Galaxy Note раньше, в августе, а место анонса перенесла в Нью-Йорк. При этом модели, начиная с оригинального Galaxy Note и до Galaxy Note 4, производитель анонсировал в Берлине за день или два до официального открытия IFA.

Кроме того, Хейтхекер подчеркнул, что Samsung обеспечит в этом году крупнейшее присутствие на IFA. Но пока неясно, будет ли присутствовать среди дебютантов Galaxy Note 8.

Согласно более ранним слухам, Samsung Galaxy Note 8 оснащается заметно большим дисплеем, чем предшественник — диагональю 6,4 дюйма. Экран изготовлен по технологии Super AMOLED, а разрешение составит QHD+ или 4K. Со скидкой на измененные пропорции, 4K может означать, например, 4428 x 2160 пикселей. В основу должны лечь процессоры Qualcomm Snapdragon 835 или фирменный Exynos 9-серии, 6 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной флеш-памяти.

Galaxy Note 8 получит дизайн в стиле Galaxy S8 с совсем небольшими кромками сверху и снизу дисплея без традиционной домашней кнопки под экраном, а также с выделенной кнопкой для голосового помощника Bixby с левой стороны, рядом с элементами управления громкостью. Кроме того, Galaxy Note 8 может стать первым смартфоном Samsung с двойной камерой.