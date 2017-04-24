Мощный LeEco Le Max 3 засветился в подробностях

Профильный ресурс SlashLeaks опубликовал новые подробности и свежую подборку живых фотографий готовящегося к выпуску смартфона LeEco Le Max 3, который пока не был представлен официально.





Фото показывают переднюю и заднюю панель, а также нижний торец смартфона. Смартфон заключен в металлический корпус, на задней стороне расположены двойная камера и сканер отпечатков пальцев, на нижней грани имеется порт USB Type-C, но нет 3,5-мм разъема для наушников.

По словам источника, поделившегося фото со SlashLeaks, смартфон оснащается 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), 16-мегапиксельной фронтальной камерой и двойной 13-мегапиксельной основной камерой, процессором Qualcomm Snapdragon 821, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0.1 Marshmallow.