Долгоиграющий LG X Power 2 поступит в продажу в июне

Компания LG Electronics решила начать продажи смартфона X Power 2 в начале июня 2017 года. Об этом сообщил корейский ресурс ETNews. Напомним, LG X Power 2 был представлен на выставке MWC 2017. Он относится к среднему уровню, а главной изюминкой стала емкая батарея — на 4500 мАч.





Пока речь идет о старте продаж в Южной Корее. Отмечается, что LG решила выпустить смартфон для начала только на корейском рынке, чтобы оценить реакцию и оценки покупателей, а затем уже выпустить его на международный рынок. По словам источника, трое местных мобильных операторов установят цену на него в размере 300 тысяч корейских вонов, что составляет около 264 долларов США.

Смартфон LG X Power 2 оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (1280х720), 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Отметим, что у фронтальной камеры есть собственная вспышка. Аппаратной основой стал восьмиъядерный с тактовой частотой 1,5 ГГц, 1,5 или 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 2 ТБ.

Размеры составляют 154,7 x 78,1 x 8,4 мм, а вес — 164 грамма. Поддерживаются сотовые сети LTE, Wi-Fi (802.11 b, g, n), Bluetooth 4.2, USB 2.0 . Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.