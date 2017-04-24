Характеристики Samsung Galaxy J3 2017 подтверждены в бенчмарке

В базе данных бенчмарка GFXBench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона Samsung Galaxy J3 версии 2017 года, который пока не был представлен официально.


По данным бенчмарка, Samsung Galaxy J3 (2017) с модельным номером SM-J330 оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 12-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами.

Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор Exynos 7570 с тактовой частотой 1,4 ГГц и графикой Mali-T720, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Источник
GFXBench
Теги
смартфон ANDROID Samsung GFXBench Samsung Galaxy J3 2017

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