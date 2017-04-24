Samsung и LG работают над дисплеями, загнутыми с четырех сторон

К смартфонам с дисплеями, загнутыми на кромки с двух сторон уже все привыкли. Но прогресс не стоит на месте и Samsung с LG решили пойти дальше. По сообщению корейского издания ETNews, компании, каждая по отдельности, работает над дисплеями, которые могут загибаться на четыре кромки.





В результате, у смартфона с таким дисплеем, экраном будет заходить не только на правую и левую стороны, но и на верхнюю и нижнюю грань, закрывая более 98% передней части корпуса. Это позволит создавать на самом деле безрамочные смартфоны.

По данным источника, Samsung изначально планировала предоставить такой дисплей в iPhone 8 от Apple. Однако, судя по всему, Apple отказалась от этого решения в пользу плоского экрана, хоть и занимающему практически всю переднюю панель.

Причиной отказа стали, якобы, проблемы с процессом ламинирования, добавляющем слой специального материала на стекло для защиты и не рассчитанный на дисплеи с четырьмя изгибами. Еще одной проблемой, с которой столкнулись Samsung и LG при разработке "четырехсторонних" дисплеев стала точка в каждом углу дисплея, где на работает сенсорная функция.