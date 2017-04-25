Найден новый способ вывести из строя iPhone

Итальянский профильный ресурс AmiciApple поделился обнаруженной ошибкой, приводящей к сбою в мобильных устройствах Apple. Судя по всему, "баг" касается новых версий iOS, включая последнюю iOS 10.3.2 beta. По крайней мере, источник протестировал его на iOS 10.2, 10.3.1 и бете iOS 10.3.2.





"Ноги" бага растут из Пункта управления (Control Center) и случайно активировать его практически невозможно, но знать о нем все-таки стоит. Для того, чтобы вызвать упомянутый сбой iOS потребуется одновременно выбрать одну кнопку из нижней строки (будильник, калькулятор, камера, фонарик), Ночной режим (Night Shift) и AirDrop.

Да, для этого потребуется тремя пальцами одновременно нажать на эти пункты. Хотя попробовать повторить трюк может оказаться и любопытно, но рисковать все же не стоит.