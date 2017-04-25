Пользователи Samsung Galaxy S8+ жалуются на беспроводную зарядку

Пользователи нового флагманского смартфона Samsung Galaxy S8+ начали жаловаться на проблемы с беспроводной зарядкой. Когда смартфон кладут на фирменный зарядник Samsung Wireless Charging Pad, он либо заряжается медленно, либо не заряжается вообще.


Пока Samsung не отреагировала официально на эти жалобы. На форуме поддержки некоторые пользователи сообщают, что при использовании беспроводного зарядника не от Samsung, все работает хорошо. Но у других этот трюк не срабатывает и на смартфоне выдается сообщение о приостановке зарядки.

Это не первая проблема с новым флагманом. Первые пользователи Samsung Galaxy S8 и S8+ уже успели нажаловаться на странный красноватый оттенок дисплеев. Производитель планирует выпустить программное обновление для устранения этой проблемы.

Продажи Galaxy S8 и Galaxy S8+ начались менее недели назад в первых регионах, среди которых находятся США, Канада, Корея и Пуэрто Рико. В России пока открыт предзаказ. Samsung Galaxy S8 оценен в 54 990 рублей, а Samsung Galaxy S8+ — в 59 990 рублей. Российские продажи стартуют 28 апреля 2017 года, на неделю позднее изначального релиза на основных рынках.

Источник
Samsung Community
Теги
смартфон ANDROID Samsung Samsung Galaxy S8+

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