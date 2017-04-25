Смартфон Huawei Enjoy 7 Plus выйдет в продажу 28 апреля

Компания Huawei раскрыла подробности о выпуске смартфона Enjoy 7 Plus. Он поступит в продажу 28 апреля, в грядущую пятницу. Пока речь идет о Китае, но выход в других регионах более чем вероятен.





Huawei Enjoy 7 Plus оценен в 217 долларов за версию с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. За версию с 4 ГБ RAM и 64 ГБ ROM придется заплатить 246 долларов.





Смартфон оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), сканером отпечатков пальцев, 8-мегапиксельной фронтальной и 12-мегапиксельной основной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 435, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD. Аккумулятор обладает емкостью 4100 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с оболочкой EMUI 5.1.